Ten Hag wijst FIFA en UEFA op verantwoordelijkheid

De internationale spelersvakbond vindt het onverantwoord dat spelers van Ajax en andere clubs binnen vier weken na het WK alweer in actie kwam in de voorronde van de Champions League.

„De bonden hebben daar een verantwoordelijkheid in te nemen. Het voetbal is van ons allemaal. We zullen daar samen weg in moeten nemen”, zei Te Hag in Oostenrijk. Daar speelt Ajax woensdag het terugduel in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz.

De FIFPro wees onder meer naar de Ajacieden Lasse Schöne (Denemarken) en Dusan Tadic (Servië), die met hun club in de kwalificatie van de Champions League tegen Sturm Graz speelden. Ook Hakim Ziyech (Marokko) en Nicolas Tagliafico (Argentinië) speelden tegen de Zwitsers.

Daley Blind en Dusan Tadic Ⓒ Matty van Wijnbergen

„Wij hebben er al op ingespeeld door onze spelers direct na de competitie vrij te geven, zodat ze al vakantie hebben opgenomen voordat de voorbereiding op het WK begint”, vervolgde Ten Hag.

„Maar ik denk dat het in groter verband nog veel beter is om met de FIFA, UEFA en wellicht ook de KNVB te kijken of de kalender anders kan worden samengesteld. Er wordt roofbouw gepleegd op onze spelers. Uiteindelijk gaat dat ten koste van het voetbal en levert het gevaar op blessures op.”