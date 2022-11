Crisis ADO Den Haag vergroot: ploeg Kuyt verliest van Roda JC

ADO-trainer Dirk Kuyt had gewoon een plekje ingeruimd voor Thomas Verheydt en Ricardo Kishna. De twee spelers hadden de clubleiding van ADO Den Haag een dag eerder nog laten weten dat ze willen vertrekken bij de club. Ze zeiden dat ze klaar waren met het beleid en betichtten de directie van het verspreiden van leugens.

Het duo kwam mondjesmaat in het stuk voor, want Roda JC was de betere in Den Haag. Dat drukte de ploeg van coach Jurgen Streppel overigens pas in de slotfase uit in doelpunten. Uitgerekend kort nadat Verheydt een grote kans had gemist, schoot Dylan Vente aan de andere kant wel raak.

Na de Roda-goal kwamen niet voor het eerst dit seizoen de witte zakdoekjes boven op de tribunes.

De Hagenezen staan door de nederlaag zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie met een wedstrijd meer gespeeld dan de naaste achtervolgers.