Bijlow nieuwe nummer één Feyenoord

Jones kreeg wekenlang geen medewerking van Feyenoord. De Rotterdammers wilden geen transfer zolang Kenneth Vermeer niet topfit zou zijn. Voor die laatste zijn in de afgelopen 24 uur alle seinen op groen gegaan en daardoor kan Feyenoord één van de twee routiniers laten gaan zonder dat de selectie verzwakt raakt.

Jones liep ook het risico om op het tweede plan te komen en behoorde niet tot de spelers die met alle geweld dit seizoen moesten blijven.

Het betekent dat Justin Bijlow per direct de nieuwe nummer één is. Hij maakt een sterke ontwikkeling door en is er volgens de technische staf aan toe om de plek onder de lat in te nemen nu Jones, die destijds alleen werd aangetrokken omdat Vermeer zwaar geblesseerd raakte, vertrekt.

Feyenoord heeft met Jones overeenstemming bereikt over ontbinding van zijn contract. De Rotterdammers pikten hem twee jaar geleden gratis op en vinden dat hij in twee jaar alles over heeft gehad voor Feyenoord. Bij Al-Nasssr kan hij nog snel even miljonair worden.

Feyenoord zal voor de positie van derde doelman geen zwaargewicht halen. Het heeft een groot vertrouwen in de jonge Bijlow en Vermeer is de routinier die terug is. De transfervrije Fransman Joris Delle (voorheen NEC) is gevraagd of hij interesse heeft naar Rotterdam te komen. Delle staat daar positief tegenover.

Brad Jones Ⓒ Hollandse Hoogte