Poulsen adviseert Ajax: ’Vergeet eerste wedstijd’

De Amsterdammers verdedigen woensdagavond in de voorronde van de Champions League een 2-0 voorspong bij Sturm Graz. Poulsen speelde in 2013 bij Ajax toen die tegen Steau een riante thuiszege verspeelden en werden uitgeschakeld in de Europa League.

„Vergeet de eerste wedstrijd, doe alsof die nooit is gespeeld, wees agressief en wil ook dit duel winnen”, adviseert de Deen vanaf zijn vakantieadres in Italië.

Volgens de gepensioneerde voetballer hebben de Amsterdammers de sleutel tot succes zelf in handen. „Van de wedstrijd in Roemenië weet ik nog dat wij verzuimden te scoren. Het Ajax van nu heeft de kwaliteiten om dat wél te doen. Zorg dat Sturm Graz niet als eerste scoort, want dan ontploft het stadion en wordt het nog lastig. Maakt Ajax het eerste doelpunt, dan is het klaar.”

