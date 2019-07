Herbeleef: sensatie Oranje Leeuwinnen in Lyon

Gevaar voor het doel van de Nederlandse keepster Sari van Veenendaal. Ⓒ REUTERS

De Nederlandse voetbalsters hebben woensdagavond historie geschreven door de finale van het WK te bereiken. In de halve eindstrijd werd in een zenuwslopend gevecht afgerekend met Zweden. Dat gebeurde pas na verlenging. Jackie Groenen tekende daarin voor de enige treffer van de wedstrijd en bracht de Oranje Leeuwinnen daarmee in extase.