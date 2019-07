Live: Oranje scoort in verlenging

Bondscoach Sarina Wiegman passeerde Shanice van de Sanden voor het duel met Zweden. Ze geeft de voorkeur aan Lineth Beerensteyn, die in de voorgaande duels telkens als invalster binnen de lijnen kwam.

Nederland had het in de eerste 45 minuten lastig met de Zweden. Na tien minuten kreeg Oranje wel een eerste kleine mogelijkheid, maar Vivianne Miedema kreeg de bal net niet goed genoeg voor haar voeten. Even later was Zweden dichter bij een doelpunt, maar Sari van Veenendaal redde prima op een schot van Stina Blackstenius. Daarbij kreeg de Oranje-goalie wel een Zweedse schoen vol op haar rechterhand. Na een korte blessurebehandeling kon ze verder.

Daarna waren de beste kansen voor de Zweedse vrouwen. Van Veenendaal hield Oranje een paar keer op de been. Oranje kwam nauwelijks in de buurt van het Zweedse strafschopgebied. Schrik was er even rond Beerensteyn. Na een botsing leek het dat ze niet verder kon, maar ze krabbelde weer op. Daardoor kon Van de Sanden, die al aan de warming-up was begonnen, weer plaatsnemen op de bank.

Lineth Beerensteyn ligt geblesseerd op de grond, maar ze kan na een korte onderbreking toch verder spelen. Ⓒ BSR Agency

Nederland startte in de tweede helft zonder Lieke Martens. De linksbuiten had de voorbije dagen amper kunnen trainen, omdat ze last had van een teen. Jill Roord was haar vervangster.

Mannenbondscoach Ronald Koeman, die in Lyon op de tribune zit, zag dat de Zweedse vrouwen het Nederland opnieuw moeilijk maakten. In de 55e minuut kwam Oranje goed weg nadat een schot van Nilla Fischer via de vingertoppen van Van Veenendaal op de paal belandde.

Na ruim een uur spelen kreeg Nederland opeens een fraaie kans om de score te openen. Miedema kopte op de lat uit een corner. Het was de eerste echte kans van de Oranje Leeuwinnen deze halve finale.

De kopbal van Vivianne Miedema in beeld. Uiteindelijk belandt de bal op de lat. Ⓒ BSR Agency

In de 70e minuut werd het stuivertje wisselen. Van de Sanden kwam dan toch in het veld als vervanger van Beerensteyn. Zweden bleef de bovenliggende partij, al zorgde de inbreng van Van de Sanden wel ook voor meer gevaar aan Oranje-zijde. In de reguliere speeltijd werd door beide landen echter niet gescoord en daardoor is een verlenging noodzakelijk geworden.

In de verlenging kwam Nederland beter in het spel en werd Zweden steeds verder teruggedrongen. De dadendrang van Oranje werd in de 100e minuut beloond met een treffer. Jackie Groenen schoof de bal vanaf ’randje zestien’ achter de Zweedse keepster; 1-0. De wedstrijd is nog bezig.

Shanice van de Sanden komt binnen de lijnen voor Lineth Beerensteyn. Ⓒ ANP

Sherida Spitse waagt een schot op het Zweedse doel, helaas zonder succes. Ⓒ BSR Agency

Oranje verzekerde zich met een plek bij de laatste vier al van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. In de kwartfinales werd afgerekend met Italië (2-0 winst).

In de achtste finales kroop de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman overigens nog door het oog van de naald. Daarin werd dankzij twee doelpunten van Lieke Martens met grote moeite (2-1) van Japan gewonnen. In de poulefase zegevierde Nederland achtereenvolgens over Nieuw-Zeeland (1-0), Kameroen (3-1) en Canada (2-1).

Jackie Groenen schermt de bal af. Ⓒ BSR Agency

De tribune in Lyon kleurt tijdens de halve finale voor een deel oranje. Ⓒ Reuters

Mochten de Oranje Leeuwinnen de eindstrijd bereiken, dan wacht daarin de Verenigde Staten. De Amerikaanse voetbalsters rekenden bij de laatste vier af met Engeland (2-1).