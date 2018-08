Statistieken - Ajax klopt Sturm Graz

De club won de uitwedstrijd tegen Sturm Graz met 3-1, na de zege van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (2-0).

Standard Luik wordt de tegenstander van Ajax in de derde voorronde. Het elftal van trainer Erik ten Hag gaat dinsdag al op bezoek in België. De return volgt een week later in Amsterdam. De winnaar van die dubbele ontmoeting gaat naar de play-offs voor een plaats in de Champions League. Als Ajax van Standard Luik of de play-offs verliest, dan bekert de club verder in de groepsfase van de Europa League.

Klaas-Jan Huntelaar opende in de 39e minuut de score voor Ajax. Aanwinst Dusan Tadic tekende in de 48e minuut voor 2-0. Huntelaar zorgde in de 77e minuut ook voor 3-0, waarna doelman André Onana vlak voor tijd de bal knullig in zijn eigen doel werkte (3-1).

Het duel tussen Sturm Graz en Ajax begint om 20.30 uur. Bekijk hier de uitgebreide statistieken van het duel.

Daley Blind en Dusan Tadic vielen in de heenwedstrijd allebei in. Ⓒ ANP