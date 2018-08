’Ajax populairder dan Feyenoord’

Dat stellen de onderzoekers van Sportsector Merkenonderzoek, dat voor de vijfde keer onderzoek deed. In totaal werden 2200 Nederlanders naar hun mening gevraagd.

Ajax was in 2010 en 2014 ook al de meest geliefde club, in 2012 en 2016 was dat Feyenoord. PSV is sinds 2012 steevast de nummer drie van Nederland. FC Twente staat ondanks de degradatie nog steeds op plek zes.

Probleemclub

ADO Den Haag is de enigszins opvallende nummer vijf. Onderzoeker Hendrik Beerda: „ADO heeft de reputatie van probleemclub met supportersrellen eindelijk van zich af geschud. Het stoere imago is er nog steeds, maar nu met een sympathieker en opgewekter randje. Het jarenlange charmeoffensief, waaronder een actie in 2016 waarbij ADO-supporters zieke kinderen in de Rotterdamse Kuip onder de knuffeldieren bedolven, heeft duidelijk gewerkt.”

Top-10 voetbalclubs 2018 (+ positie in 2016, 2014, 2012 en 2010):

Qua Nederlandse sporthelden scoort Max Verstappen het hoogst. De Formule 1-autocoureur is de opvolger van Sven Kramer, die sinds 2012 koploper was. „Nederlanders zien Verstappen als dé internationale sportheld. De bewondering voor zijn lef en vernieuwende stijl is ongekend. Ook de reclames waarin Verstappen voor bedrijven optreedt, versterken zijn imago”, stelt Beerda.

Tom Dumoulin, die de afgelopen twee jaar drie keer op het podium stond na een grote ronde, is op plek zeven de hoogst binnenkomer. De crisis van het Nederlandse voetbal laat zich gelden. Arjen Robben, twee jaar terug nog derde, is één van de slechts twee voetballers in de top tien. De buitenspeler, die vorig jaar afzwaaide bij Oranje, bezet plek zes. Wesley Sneijder staat tiende.

Top-10 atleten 2018 (+ positie in 2016, 2014, 2012 en 2010):