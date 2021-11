Sport kort: lichtgewicht Terence Crawford behoudt wereldtitel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bokser Crawford verdedigt met succes wereldtitel in weltergewicht

10.40 uur: De Amerikaan Terence Crawford heeft zijn wereldtitel in het weltergewicht bij de boksbond WBO met succes verdedigd. De Amerikaan versloeg zijn landgenoot Shawn Porter met een technische knock-out in Las Vegas.

De 34-jarige Crawford besliste het gevecht in de tiende ronde. Hij sloeg Porter tot twee keer toe naar de grond en vierde zijn negende zege op rij op knock-out. Crawford is na 38 gevechten nog altijd zonder nederlaag. Porter leed zijn vierde nederlaag in 36 gevechten en zijn eerste op knock-out.

De 34-jarige Porter vertelde na zijn nederlaag dat hij stopt als profbokser. „Ik ga met pensioen. Dat had ik al besloten. Het resultaat van deze wedstrijd speelde geen rol in mijn beslissing. Ik heb tegen de beste boksers gevochten. Het is mooi geweest. Ik heb nooit tot mijn 40e willen boksen.”

Sterspeler Antetokounmpo leidt basketballers Milwaukee naar zege

10.35 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks met maar liefst 32 punten aan een overwinning op Orlando Magic geholpen: 117-108. De 26-jarige ster van de NBA-kampioen was ook nog eens goed voor 20 rebounds.

Aan de hand van Antetokounmpo heeft Milwaukee de laatste weken weer een beetje de weg naar boven gevonden na een slechte start van het seizoen. De ploeg heeft nu meer wedstrijden gewonnen (9) dan verloren (8) in de Eastern Conference, waar Brooklyn Nets vooralsnog met 12 overwinningen leidt.

Washington Wizards won het topduel met Miami Heat in de Eastern Conference (103-100). De thuisploeg kwam in het derde kwart terug van een achterstand van 10 punten. Bradley Beal had met 21 punten en 9 assists een groot aandeel in de zege van de Wizards. Zijn ploeggenoten Kentavious Caldwell-Pope en Spencer Dinwiddie eindigden met 16 punten.