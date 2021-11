Sport kort: PSV-tegenstander Sturm Graz komt terug van ruime achterstand

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Feyenoord-opponent Slavia wint ruim van AZ-tegenstander Jablonec

20.26 uur: Slavia Praag heeft in de Tsjechische competitie met ruime cijfers gewonnen van Jablonec: 5-0. Slavia is donderdag in Praag in de Conference League de tegenstander van Feyenoord, Jablonec ontvangt op die dag AZ in hetzelfde toernooi.

Peter Olayinka, Jan Kuchta, Alexander Bah en Ondrej Lingr (2x) waren trefzeker voor Slavia, dat aan kop gaat in Tsjechië. Jablonec staat teleurstellend dertiende.

Zowel Feyenoord als AZ voert de groep aan, de Tsjechische ploegen staan tweede. Slavia Praag - Feyenoord begint om 18.45 uur, bij Jablonec - AZ wordt om 21.00 uur afgetrapt.

PSV-tegenstander Sturm Graz komt terug van ruime achterstand

19.01 uur: De Oostenrijkse topclub Sturm Graz heeft in aanloop naar het duel met PSV een ruime achterstand omgebogen in een gelijkspel. Het werd 3-3 tegen LASK Linz, dat al na 36 minuten een voorsprong van 3-0 had.

De Ghanees Kelvin Yeboah had met twee doelpunten een groot aandeel in de inhaalrace van Sturm Graz, dat ook Manprit Sarkaria zag scoren.

PSV treft Sturm Graz donderdag in Eindhoven in de Europa League (21.00 uur). PSV staat derde in de groep, Sturm Graz laatste.

Franse tennissers Herbert en Mahut zegevieren op ATP Finals

16:29 uur De Franse tennissers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut hebben voor de tweede keer de dubbelspeltitel veroverd op de ATP Finals. Ze waren in Turijn in de eindstrijd de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury met 6-4 7-6 (0) de baas.

Twee jaar geleden zegevierden Herbert (30) en Mahut (39) ook op het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen. Toen vond het toernooi nog in Londen plaats. Vorig jaar ging de titel naar de Nederlander Wesley Koolhof, die toen een koppel vormde met de Kroaat Nikola Mektic.

Herbert en Mahut waren dit jaar ook de besten op Roland Garros. De twee Fransen hebben alle grandslamtoernooien al eens gewonnen.

Bobsleeër De Bruin elfde in Innsbruck

Bobsleeër Ivo de Bruin is bij wereldbekerwedstrijden in het Oostenrijkse Innsbruck samen met Janko Franjic, Jelen Franjic en Stephan Huis in ’t Veld als elfde geëindigd in de viermansbob. In de eerste run noteerde het viertal de zevende tijd (50,86), in de tweede run de achttiende tijd (51,29).

Voor deelname aan de Winterspelen is een plek in de top 20 van het overall klassement vereist, in combinatie met tenminste één top 8-klassering.

De zege ging naar het Duitse kwartet onder leiding van Francesco Friedrich.

Kiplimo haalt 1 seconde af van wereldrecord halve marathon

14:41 uur De Oegandese atleet Jacob Kiplimo heeft in de Portugese hoofdstad Lissabon het wereldrecord op de halve marathon aangescherpt. Hij finishte na 21,1 kilometer in 57 minuten en 31 seconden. Hij haalde precies 1 seconde af van de oude recordtijd van 57.32 die op naam stond van de Keniaan Kibiwott Kandie.

Kiplimo, die op de Olympische Spelen van Tokio brons veroverde op de 10.000 meter, liep halverwege al met een minuut voorsprong op de rest van het veld. Zijn doorkomst op 15 kilometer was 40.27 minuten en zo snel was nog nooit een atleet op deze afstand. Hij kwam uiteindelijk ruim 2 minuten eerder over de meet dan de nummer twee. De Ethiopiër Esa Huseyidin Mohamed, liep 59.39.

Wereldtitels Nederlandse zeilkoppels in olympische klasse 49er

14:20 uur Nederland heeft zondag twee wereldtitels in het zeilen kunnen bijschrijven. Odile van Aanholt en Elise de Ruijter veroverden voor de kust van Oman het goud in de olympische klasse 49erFX. Bart Lambriex en Floris van de Werken presteerden hetzelfde in de 49er.

Van Aanholt en De Ruijter leidden al met ingaan van de medalrace op het Noorse tweetal Helene Næss/Marie Rønningen. Het Nederlandse zeilkoppel wist die koppositie vast te houden met hun derde plek in de slotrace.

Lambriex en Van de Werken begonnen als nummer 2 in de tussenstand aan de afsluitende medalrace. Dankzij hun overwinning in die finale heat passeerden ze de Duitsers Tim Fischer en Fabian Graf in het eindklassement.

Curlingers verliezen ook van Duitsland op EK

12:56 uur De Nederlandse curlingers hebben ook hun tweede duel op het EK verloren. In de Noorse stad Lillehammer was Duitsland met 5-3 te sterk. Oranje verloor zaterdag van Tsjechië (7-5) en neemt het zondag nog op tegen Zwitserland.

De Nederlandse ploeg bestaat uit skipper Jaap van Dorp, Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Goesgens,

Bokser Crawford verdedigt met succes wereldtitel in weltergewicht

10.40 uur: De Amerikaan Terence Crawford heeft zijn wereldtitel in het weltergewicht bij de boksbond WBO met succes verdedigd. De Amerikaan versloeg zijn landgenoot Shawn Porter met een technische knock-out in Las Vegas.

De 34-jarige Crawford besliste het gevecht in de tiende ronde. Hij sloeg Porter tot twee keer toe naar de grond en vierde zijn negende zege op rij op knock-out. Crawford is na 38 gevechten nog altijd zonder nederlaag. Porter leed zijn vierde nederlaag in 36 gevechten en zijn eerste op knock-out.

De 34-jarige Porter vertelde na zijn nederlaag dat hij stopt als profbokser. „Ik ga met pensioen. Dat had ik al besloten. Het resultaat van deze wedstrijd speelde geen rol in mijn beslissing. Ik heb tegen de beste boksers gevochten. Het is mooi geweest. Ik heb nooit tot mijn 40e willen boksen.”

Sterspeler Antetokounmpo leidt basketballers Milwaukee naar zege

10.35 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks met maar liefst 32 punten aan een overwinning op Orlando Magic geholpen: 117-108. De 26-jarige ster van de NBA-kampioen was ook nog eens goed voor 20 rebounds.

Aan de hand van Antetokounmpo heeft Milwaukee de laatste weken weer een beetje de weg naar boven gevonden na een slechte start van het seizoen. De ploeg heeft nu meer wedstrijden gewonnen (9) dan verloren (8) in de Eastern Conference, waar Brooklyn Nets vooralsnog met 12 overwinningen leidt.

Washington Wizards won het topduel met Miami Heat in de Eastern Conference (103-100). De thuisploeg kwam in het derde kwart terug van een achterstand van 10 punten. Bradley Beal had met 21 punten en 9 assists een groot aandeel in de zege van de Wizards. Zijn ploeggenoten Kentavious Caldwell-Pope en Spencer Dinwiddie eindigden met 16 punten.