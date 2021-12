Toto Wolff: ’Als teambazen van Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn we te ver gegaan’

Tijdens het razend spannende Formule 1-seizoen van 2021 werd werkelijk alles uit de kast gehaald, door zowel de coureurs als de teambazen. Voor het eerst konden fans ook meeluisteren naar het radioverkeer tussen de teambazen en de wedstrijdleiding en dát leverde op zijn zachtst gezegd een paar memorabele momenten op.

Het gaf een inkijk in hoe racedirecteur Masi onder druk gezet wordt door de teambazen. Zo was er het memorabele moment tijdens de GP van Groot-Brittannië waarin Horner aan Masi vraagt om ’gepast’ te reageren na het incident tussen Hamilton en Verstappen tijdens de openingsronde.

Hand in eigen boezem

De radioboodschappen van een razende Wolff tijdens de safety car-procedure in Abu Dhabi liggen uiteraard nog vers in het geheugen en de Oostenrijker geeft aan dat hij en Horner afgelopen jaar misschien wat te ver zijn gegaan. „Ik moet de hand in eigen boezem steken, en die van Christian”, zegt Wolff tegenover Motorsport.com.

Hij vervolgt: „We kregen de kans om rechtstreeks met de racedirecteur te communiceren en omdat we zo fel strijden voor het belang van onze teams, zijn we met zijn allen over de schreef gegaan. Mede door de druk van de teambazen werd het leven van de racedirecteur er niet makkelijker op gemaakt. Daar moeten we op terugkomen.”

Niet rechtstreeks met racedirecteur meer

Normaal gesproken zijn het de sportdirecteurs van de teams die in contact staan met Masi en niet de teambazen. Wolff vindt dan ook dat zij nog steeds de kans moeten krijgen om te praten de wedstrijdleiding. Niet om te onderhandelen, maar wél om hen te wijzen op iets dat ze misschien over het hoofd hebben gezien.

„Ik denk dat de teambaas niet rechtstreeks met de racedirecteur moet spreken”, zei Wolff. „Het zouden de sportdirecteuren moeten zijn.”

Kritiek Brawn

Wolff wil zelfs nog een stap verdergaan. „Ik denk niet dat de sportdirecteur moet lobbyen bij de racedirecteur of druk moet uitoefenen. Ik denk dat ze moeten wijzen op situaties die de racedirecteur of zijn collega’s misschien niet hebben opgemerkt, maar niet lobbyen. Niet onder druk zetten.”

Toto Wolff doet vriendschappelijk met Christian Horner Ⓒ ANP/HH

De reactie van Wolff komt ook omdat Ross Brawn vorige week al liet doorschemeren dat de communicatie tussen de teams en de wedstrijdleiding niet meer openbaar zou gemaakt worden.

Te ver doorgeschoten

„Ik ben het met Ross eens, maar ik neem het Ross en mezelf evenzeer kwalijk omdat we deel hebben uitgemaakt van de besluitvorming om meer van de kanalen uit te zenden met het oog op transparantie en entertainment voor de fans”, zegt Wolff.

De Mercedes-teambaas gaat verder met zijn relaas: „Er gebeurt zoveel op de intercom dat de fans een beetje een overzicht krijgen van alle kleine drama’s die gebeuren. Gaat de auto kapot? Hebben we een soort strategiediscussie?”

„Het was goed bedoeld, maar ik denk dat we te ver zijn doorgeschoten.”

