Analist de mist in: ’Lukaku alleen af te stoppen met tien bananen’

Lukaku liet deze transferzomer Manchester United achter zich en ging een Italiaans avontuur aan bij Inter. De Belgische international begon sterk bij zijn nieuwe werkgever door bij zijn thuis -en uitdebuut direct te scoren.

Tegen Cagliari kreeg de spits alles behalve een warm welkom. Apengeluiden waren vanaf de tribunes te horen, waarna een racismerel ontstond in het Italiaanse voetbal. „Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit”, aldus Lukaku, een dag na het incident op Instagram. Na de interlandbreak leek de rust te zijn wedergekeerd. Lukaku wilde zelf ook niet meer over het incident praten.

En toen ging analist Luciano Passiran tijdens zijn analyse bij het programma TopCalcio24 volledig de mist in. Passiran wilde de aanvaller eigenlijk prijzen, maar zijn woordkeuze was zeer ongelukkig te noemen. „Lukaku is één van de beste transfers”, begint hij zijn analyse. „Ik zie geen enkele andere speler zoals hij bij Italiaanse ploegen. Hij is sterk en is dubbel zo groot als Zapata (spits van Atalanta Bergamo, red.). Lukaku heeft iets wat anderen niet hebben. Door goals te maken draagt hij het team. Zijn kwaliteiten één-tegen-één zijn geweldig. Als tegenstander val je in duels met Lukaku op de grond, of je moet hem tien bananen te eten geven.”

De analist bood nog tijdens de uitzending zijn excuses aan. Ook de baas van de televisiezender liet weten dat hij de woorden van Passiran niet accepteerde. „Er verschenen onwaardige beelden op onze zender. De hoofdpersoon in kwestie is 80 jaar oud, realiseerde zich niet wat hij zei en bood zijn excuses aan. Ondanks zijn verontschuldigingen wordt hij niet langer uitgenodigd voor onze uitzendingen”, aldus Fabio Ravezzani.