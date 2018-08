Van Gerwen treft ’gevaarlijke klant’

De twee Nederlandse darters maakten tijdens hun vlucht kennis met bokser Joseph Parker, die begin dit jaar nog tegenover Anthony Joshua stond.

De 26-jarige zwaargewicht uit Nieuw-Zeeland verloor in het Londense Wembley op punten van zijn Britse tegenstander. Het betekende de eerste nederlaag in 25 partijen voor Parker.

De Auckland Darts Masters maken deel uit van de World Series of Darts. Eerder dit jaar vonden al evenementen plaats in Duitsland, de Verenigde Staten en China. Na Auckland vinden ook nog toernooien plaats in Melbourne en Brisbane. De finale wordt in november afgewerkt in Wenen.

Van Gerwen won in 2015 de eerste editie van de World Series of Dart en was ook in de twee jaar daarop de beste.