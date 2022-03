Premium Het beste van De Telegraaf

De entree van het broertje van Teun Uitgerekend tijdens langverwacht debuut ‘kleine Koopmeiners’ draait AZ voor geen meter

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Peer Koopmeiners. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Ruim vierenhalf jaar na het basisdebuut van zijn inmiddels naar Atalanta Bergamo vertrokken broer Teun, verscheen Peer Koopmeiners in het thuisduel met FC Twente voor de eerste keer in de basisopstelling van AZ. Het ene debuut was het andere niet.