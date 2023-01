Wolff: ’Nieuw contract Hamilton deze winter afhandelen’

„Het lijstje met dingen die we moeten doen is behoorlijk lang”, zegt Wolff nu in de podcast Beyond The Grid. „Het contract van Lewis is een van de dingen die we deze winter willen afhandelen. Maar we hebben geen harde deadline.” Wolff benadrukt dat het opstellen van een nieuw contract voor na 2023 eigenlijk slechts een formaliteit is. „Lewis is onderdeel van het team en het team is onderdeel van Lewis. Er is geen reden om niet samen door te gaan.”

Max Verstappen maakte in 2021 een einde aan de hegemonie van Hamilton. De Nederlander prolongeerde afgelopen seizoen met overmacht zijn wereldtitel. Hamilton eindigde als zesde in het WK-klassement. Voor het eerst sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2007 sloot de Brit een seizoen af zonder overwinning.

Altijd hongerig

„Een van de kwaliteiten van Lewis is dat hij altijd hongerig is, hij wil altijd presteren”, zei Wolff. „Hij is een geweldige sportman, maar ook iemand die altijd enorm gedreven en gemotiveerd is.”

Hamilton verlengde in de zomer van 2021 zijn contract bij Mercedes tot eind 2023. Zijn huidige teamgenoot George Russell (24) beschikt over een langjarig contract.