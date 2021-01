Manchester City naar finale League Cup na zege op rivaal United

United dacht als eerste op voorsprong te komen, maar de treffer van Marcos Rashford werd wegens buitenspel afgekeurd. City zag daarna zelfs twee doelpunten afgekeurd worden. De eerste keer stond Ilkay Gündogan buitenspel, de tweede keer Phil Foden. Voor rust raakte Kevin De Bruyne ook nog de paal.

In de tweede helft kwam City dan toch op 1-0. Na een vrije trap van Foden maakte John Stones de openingstreffer. Fernandinho besliste de wedstrijd kort voor het einde met de 2-0. Na een afvallende corner, schoot de Braziliaan van City hard op doel. Doelman Dean Henderson kon het schot niet meer keren.

Donny van de Beek kwam vlak na de 2-0 in de ploeg bij United. De international verving Fred, maar kon niets meer aan de achterstand veranderen.

Solskjaer wacht nog steeds op zijn eerste finale als coach van United. „We komen dichterbij. Dit is een veel betere versie van United dan een jaar geleden in de halve finales vond de Noorse trainer. „Het is niet iets psychologisch. Soms tref je gewoon sterke teams in de halve finale. City is op dit moment waarschijnlijk de beste ploeg van Engeland.”

Guardiola prees zijn ploeg voor de uitzonderlijke prestatie. „We zakten een beetje weg in de tweede helft, we waren moe, maar als dit team deze instelling heeft kunnen de spelers iets ongelooflijks. Het is niet de Champions League, maar vier keer op rij de finale bereiken, daar ben ik echt van onder de indruk.”