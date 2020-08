Oud-spelers Kees Kist en Pierre Vermeulen: PSG zeker niet kansloos

PSG-vedette Neymar (L) met middenvelder Leandro Paredes. Ⓒ AFP

In Steenwijk en Kerkrade wordt zondagavond met bijzondere belangstelling naar de eerste Champions League-finale ooit van Paris Saint-Germain gekeken. De Steenwijkse spits Kees Kist was in 1982 de eerste Nederlander die voor de Parijse club ging spelen en won met PSG de Franse beker, terwijl Limburger Pierre Vermeulen in 1986 speler van PSG was, toen de club voor de eerste keer kampioen van Frankrijk werd.