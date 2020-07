Nieuw hoofdstuk steekspel Team Ineos: ’Niet zeker of Chris Froome Tour kan winnen’

Het is technisch directeur Carsten Jeppesen die zijn twijfels uitsprak. Hij gelooft niet dat Froome op honderd procent van zijn kunnen is. „Er is veel gebeurd sinds hij laatst de Tour won. Ik ben zeker dat hij hard gewerkt heeft en hij is een fantastische atleet, maar ik ben niet zeker dat hij is waar hij zou moeten zijn om kans te maken op een nieuwe Tourzege.”

„Froome wordt al een jaartje ouder en dan was er vorig jaar ook die hele zware crash”, aldus Jeppesen in een interview met de Deense zender TV2. „Met Thomas en Bernal hebben we dan ook nog eens de winnaars van de twee vorige edities in ons team.”

De uitspraken van Jeppesen gooien opnieuw wat olie op het vuur bij de discussie wie de absolute kopman moet worden tijdens de komende Tour. Met Froome, Bernal en Thomas trekt Ineos naar alle waarschijnlijkheid met drie kopmannen, en tegelijkertijd topfavorieten, naar Frankrijk (29 augustus tot 20 september).

Froome kan dit jaar zijn vijfde tourzege pakken. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain. In 2018 werd hij tweede achter ploegmaat Geraint Thomas.

Bekijk ook: Egan Bernal rookt vredespijp voor vertrek naar Europa