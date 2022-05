Premium Het beste van De Telegraaf

Column Christijan Albers: ’Verstappen kan als duveltje uit doosje komen’

Door Christijan Albers Kopieer naar clipboard

Max Verstappen in Monaco. Ⓒ Getty Images

Al zeventien jaar woont Christijan Albers in Monaco, het decor van de zevende Formule 1-race van dit seizoen. In zijn nieuwe column gaat de voormalige coureur in op de magie van Monaco, waarom de Grand Prix daar in zijn ogen nooit mag verdwijnen en vraagt hij zich hardop af hoe Charles Leclerc voor eigen publiek omgaat met de druk in het duel met Max Verstappen.