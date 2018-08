’Tour-winnaar Thomas krijgt riante aanbieding Sky’

Thomas zelf wil er nog niet te veel over kwijt, maar weet dat er veel interesse is. „Ik heb op dit moment nog geen nieuw contract getekend, dus qua timing zit dat vrij goed”, zei hij tegen de BBC.

Brailsford is duidelijker: „Zijn prestaties zullen zeker worden gehonoreerd.” En daarmee bedoelt hij dat het salaris flink opgekrikt zal worden. „Ik zal het in ieder geval niet verlagen, laten we het zo stellen”, grapte hij nog op de Britse radio.

Froome

Chris Froome verdient naar verluidt vier miljoen euro bij Sky. Mocht Thomas gaan bijtekenen, lijkt het er sterk op dat hij meer gaat verdienen dan de viervoudig winnaar van de Tour de France.

Maar de Welshman weet nog helemaal niet of hij blijft. „De kracht van ons collectief was één van de voornaamste redenen waarom ik de Tour won. Niet overal zal ik zo goed worden omringd als bij Sky, daar ben ik me van bewust.”

Elton John

Ondertussen leidt Thomas als Tour-winnaar een ander leven. Zo kreeg hij al felicitaties van Elton John en Thierry Henry. „Ik heb die een paar keer moeten afspelen in de taxi om zeker te zijn dat ik het niet gedroomd had. Alles komt nu zo snel na elkaar. Pas wanneer ik thuis weer in mijn zetel zit, zal ik het ten volle beseffen, denk ik”, zei hij tegen Daily Telegraph.

De 32-jarige Thomas fietst al sinds 2010 voor Team Sky, eerst in de schaduw van Bradley Wiggins en later in dienst van Chris Froome. Thomas startte de laatste Ronde van Frankrijk met het idee dat hij Froome aan een vijfde eindzege ging helpen. De coureur uit Wales was echter zo sterk dat hij de gele trui zelf naar Parijs bracht.

Ook met de winst van de Tour op zak is het echter geen uitgemaakte zaak dat Thomas volgend jaar kopman bij Team Sky is. Froome en de talentvolle Egan Bernal hebben ook de ambitie om hoog in het klassement te eindigen. Bij andere ploegen kan Thomas, die in het bezit is van een aflopend contract, wel als kopman fietsen. „In onze sport ga je niet even zitten om een naam op papier te zetten die dan kopman is”, zei Brailsford. „Om bijvoorbeeld de Tour te winnen moet hij beter zijn dan Froome en Bernal. Of hij nu bij ons of ergens anders rijdt.”