Van Persie nieuwe aanvoerder Feyenoord

Vorig seizoen was Karim El Ahmadi nog de trotse drager van de aanvoerdersband, maar de middenvelder vertrok naar Al Ittihad.

Trainer Van Bronkhorst heeft echter nu gekozen voor Van Persie als aanvoerder. „Het is voor mij een hele eer om aanvoerder te zijn van Feyenoord. Zeker omdat ik bij deze club opgegroeid ben”, zei de 34-jarige Van Persie op de website van Feyenoord.

Mocht Van Persie ontbreken dan is Jordy Clasie de captain. De middenvelder speelt komend seizoen op huurbasis voor Feyenoord.

Kritiek op Van Persie zal er niet gauw komen. Het publiek in De Kuip likte in de oefenwedstrijd tegen Levante (2-1) weer de vingers af bij de dingen die de routinier liet zien. In de combinatie met Steven Berghuis was hij zelfs briljant. In één klap kreeg de Feyenoord-aanhang wat extra hoop voor het seizoen 2018/2019, waarin het los van regerend kampioen PSV moet opboksen tegen het grote geld en de even grote aankopen van Ajax.