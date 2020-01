Dick Advocaat: ’Het spel moet beter’

„We speelden geen geweldige wedstrijd, Heerenveen was soms gelijkwaardig of beter dan wij. Maar qua effectiviteit deden wij het een stuk beter”, aldus Advocaat voor de camera van Fox Sports.

„We hebben echt heel veel kansen gehad, we scoren er eigenlijk maar drie. Maar het spel moet wel beter laat dat duidelijk zijn. Misschien hebben we te hard getraind. Ik vond ons in bepaalde fases onrustig.

Bekijk ook: Feyenoord dankzij bliksemstart langs Heerenveen

Met Advocaat op de bank is Feyenoord nog altijd ongeslagen. De landskampioen van 2017, die onder Jaap Stam zoveel moeite had om wedstrijden te winnen, heeft zich inmiddels stevig in de subtop genesteld. Buiten de lijnen is nog altijd een machtsstrijd gaande in De Kuip, maar de sportieve resultaten zorgen in ieder geval voor wat rust.