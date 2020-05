Racepak Max Verstappen wordt geveild voor het goede doel

De outfit werd door Verstappen gedragen tijdens het F1-seizoen van 2019 en is gedoneerd door Red Bull Racing en komt met een certificaat van echtheid.

Het openingsbod voor het racepak bedroeg 1000 Britse pond, ongeveer 1100 euro. Ondertussen is de biedprijs echter al opgelopen naar maar liefst 24.000 Britse pond, wat ongeveer 27.000 euro is.

De opbrengst van de veiling gaat naar de Starlight Children's Foundation, die zich inzet voor ernstig zieke kinderen. Naast het racepak van Verstappen worden er ook nog heel wat andere Formule 1-items geveild.

Zo kan je bieden op de mogelijkheid om zelf achter het stuur van een F1-bolide te kruipen. Dat kan in de Benetton B198 van Alain Prost of een Williams FW21. Ook een VIP-rondleiding voor vier personen in de Mercedes F1-fabriek in Brackley behoort tot de mogelijkheden, inclusief gesigneerde pet van Lewis Hamilton.

Er zijn echter nog diverse andere items, waaronder het bijwonen van de GP van Monaco vanaf een superjacht, waarop geboden kan worden.