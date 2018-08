VIDEO - ’Superman’ (10) verbrijzelt record meest succesvolle olympiër

Clark Kent Apuada zwom tijdens een zwemwedstrijd in Californië meer dan een seconde sneller dan de legendarische zwemmer en verbrijzelde daarmee het record dat Phelps in 1995 tijdens dezelfde wedstrijd vestigde. Apuada is echter niet van plan om nu al te stoppen: zijn doel is om gouden olympische medailles te verzamelen, net als Phelps.

Clark Kent mag dan het geheime alter ego van Superman zijn, zijn naamgenoot Clark Kent Apuada breekt evenveel potten als de buitenaardse superheld en wordt nu zelf ook al ’Superman’ genoemd. „Hij is een geweldige persoon”, aldus zijn zwemcoach. „Hij is een muzikant, wetenschapper, artiest en doet aan vechtsport. Hij is alles wat ik probeer te bereiken.”

De droom van het piepjonge wonderkind om het record van Phelps - die in totaal 28 olympische medailles heeft - te verbreken heeft hij nu bereikt. Maar Clark Kent Apuada zal blijven doorgaan tot hij zelf in het water van een olympisch zwembad kan duiken.