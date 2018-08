De Boer staat open voor Basel

„Ze hebben wat interesse getoond, maar ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat”, laat De Boer weten bij Ziggo Sport. „Het is een interessante club, dat is zeker. Ze spelen bijna altijd in de Champions League. Nu gaat het wat moeilijker, vandaar dat ze ook een andere trainer zoeken.”

De Boer werd van 2010 tot en met 2016 bij Ajax en veroverde vier landstitel met de club uit Amsterdam. In 2016 was hij een korte periode trainer van Internazionale. Ook bij Crystal Palace werd de 48-jarige Noord-Hollander in 2017 binnen drie maanden ontslagen.

De Boer heeft zich al een beetje verdiept in de Zwitserse club. „Basel is wel een club die in mijn rijtje past, denk ik. De selectie is gemiddeld ongeveer 23 jaar en de club heeft een goede eigen jeugd. Het is de bedoeling dat jonge spelers doorstromen naar het eerste”, aldus De Boer.