Ajax stelt Europa League veilig

Het elftal van trainer Erik ten Hag rekende ook in Oostenrijk af met Sturm Graz. Na de 2-0 zege in Amsterdam won Ajax deze keer met 3-1.

Om de play-offs van de Champions League te bereiken, moet Ajax afrekenen met Standard Luik uit België. Komende dinsdag is het heenduel. De Amsterdammers zijn hoe dan ook verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Vorig seizoen ontbrak Ajax na een dubbele zeperd in de voorronde in Europees verband.

Ajax kreeg in de Merkur Arena al snel de kansen om het vervolg van het duel tot een formaliteit te maken. Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) doken op voor Jorg Siebenhandl, maar verloren het een-tegen-een-duel van de Oostenrijkse goalie.

Vooral de tweede kans van Huntelaar was een heel grote. Vijf minuten voor rust scoorde de Achterhoeker wel. De bijna 35-jarige spits nam een voorzet van David Neres goed aan en scoorde met wat fortuin. Neres zelf kreeg de kans op een treffer voor rust, maar stuitte opnieuw op Siebenhandl.

Dusan Tadic komt net niet tot scoren, maar krijgt de bal er na rust wel in. Ⓒ ANP Pro Shots

In de tweede helft had Dusan Tadic al snel een primeur te pakken. De 29-jarige Serviër maakte in de 48e minuut de tweede Amsterdamse treffer op aangeven van Noussair Mazraoui en scoorde direct tijdens zijn debuut in de basis.

Klaas-Jan Huntelaar schiet raak. Ⓒ ANP Pro Shots

Net als in het heenduel mocht Daley Blind ook deze keer zijn opwachting maken in de tweede helft. De teruggekeerde linkspoot kwam in de 55e minuut binnen de lijnen voor Nico Tagliafico. Tien minuten later kwam ook Donny van de Beek binnen de lijnen. De middenvelder kwam in de ploeg voor Tadic, voor wie hij in de basis moest wijken.

Een kwartiertje voor tijd maakte Huntelaar nog een doelpunt. De prachtige assist kwam op naam van de Oostenrijker Maximilian Wöber. Dankzij een enorme blunder van Andre Onana (hij liet een terugspeelbal van Matthijs de Ligt glippen) kreeg Ajax toch nog een doelpunt tegen.