VIDEO - Blunder Onana deert Ajax niet

Bij een stand van 3-0 in het voordeel van de Amsterdammers speelde Matthijs de Ligt de bal terug op zijn keeper, maar die maaide over de bal heen.

Het zag er naar uit dat Onana het slachtoffer was van een oneffenheid in het gras. De bal belandde pardoes in het doel van Ajax. En zo wist Sturm Graz in eigen stadion toch nog de eer te redden.