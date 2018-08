Van de Beek eerste ’slachtoffer’ bij Ajax

Maar miljoenenaankoop Dusan Tadic moest worden ingepast en Ten Hag, zo motiveerde hij zijn keuze, wilde met twee echte buitenspelers aantreden.

De beslissing van Ten Hag om Van de Beek te slachtofferen geeft aan hoe moordend de concurrentie dit seizoen zal zijn. Het product van de eigen opleiding was als basisspeler en invaller belangrijk in de Europese zegetocht onder Peter Bosz, scoorde vorig seizoen in de grote wedstrijden tegen OGC Nice (twee keer), Feyenoord, PSV én AZ, maar werd nu afgerekend op één mindere helft tegen Sturm Graz thuis.

Van de Beek had vast op meer clementie gerekend, want de viervoudig international is het toonbeeld van professionalisme. Nadat hij in juni met een lichte buikwandblessure afhaakte bij Oranje nam hij op eigen initiatief én kosten een fysiotherapeut mee op zijn (zon)vakantie, zodat hij zelfs in de noodzakelijke rustperiode elke dag kon worden behandeld.

Wellicht was zijn uitspraak op de Open Dag van Ajax zeker nog één jaar bij Ajax te blijven achteraf gezien niet slim. Net als zijn keuze om in tegenstelling tot een aantal anderen niet te koop te lopen met buitenlandse interesse. Daarmee profileerde hij zich weer als clubjongen en vergemakkelijkte hij misschien de keuze van Ten Hag, die tot op 1 september de transfermarkt sluit iedereen binnenboord probeert te houden.

De strijd die er nu om de plaatsen op het middenveld woedt en die verder zal toenemen als Daley Blind de linker centrale verdediger wordt en Frenkie de Jong een linie doorschuift, gaf nog iets aan. Namelijk dat het cruciaal was dat Ajax (in elk geval) tot de winterstop Europees voetbal speelt. Met alleen wedstrijden op nationaal niveau zouden de kwaliteitskikkers onmogelijk in de kruiwagen te houden zijn.