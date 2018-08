’Nederlandse schaatsers misbruiken hormonen’

De bond zegt de laatste tijd signalen te hebben ontvangen dat sporters ’medicijnen krijgen voorgeschreven die weliswaar niet op de dopinglijst van de WADA staan, maar waarvan het gebruik zonder medische noodzaak gezondheidsrisico’s oplevert’.

In een brief aan de schaatsers van 10 juli wijst technisch directeur Remy de Wit op de gevaren. Hij stelt dat binnen de medische wereld veel discussie over dit onderwerp is. Ook roept hij de schaatsers op om een klacht in te dienen als een arts hieraan meewerkt.

In de brief, die de NOS online heeft gezet, worden schildklierhormonen niet specifiek genoemd. Maar de KNSB heeft aan diverse media bevestigd dat het gaat om schildkliermedicatie. Die gebruiken sporters om meer energie te krijgen en snel vet te verbranden.

Bij de licentieovereenkomst van de topteams voor het nieuwe schaatsseizoen wordt een extra bepaling opgenomen, schrijft De Wit. Daarin zal staan dat artsen ’géén middelen mogen voorschrijven indien daar geen medische indicatie voor is’.

De Nederlandse Dopingautoriteit wil schildklierhormonen op de internationale dopinglijst. De internationale antidopingautoriteit WADA stelt ieder jaar een conceptversie vast van de nieuwe dopinglijst. De Nederlandse Dopingautoriteit adviseerde de WADA vorige maand om daar schildklierhormonen aan toe te voegen.

In dat advies wordt het verhaal van de KNSB bevestigd „Wij zijn van mening dat er voldoende bewijs is dat schildklierhormonen momenteel worden misbruikt om atletische prestaties in de topsport te verbeteren”, aldus het Nederlandse antidopingagentschap. Het wijst op gezondheidsrisico's voor het hart, de spieren en botten. Schildklierhormonen zorgen voor vetverbanding, waardoor je sneller afvalt.

Lees hieronder de volledige brief van technisch directeur Remy de Wit van de KNSB:

Geachte sporter,

Namens de KNSB informeer ik je over het navolgende. De KNSB staat voor een schone, eerlijke en dus ook dopingvrije sport. De laatste tijd bereiken ons signalen dat sporters binnen de schaatswereld medicijnen krijgen voorgeschreven die weliswaar niet op de Dopinglijst van de WADA staan, maar waarvan het gebruik zonder medische noodzaak gezondheidsrisico’s oplevert.

Wij willen jullie hiervoor nadrukkelijk waarschuwen: gebruik die middelen niet als daarvoor geen medische noodzaak bij jou aanwezig is. Binnen de medische wereld is over dit onderwerp veel discussie en voor enkele specifieke medicijnen doet de Nederlandse Dopingautoriteit een beroep op de WADA om die op Dopinglijst te plaatsen.

Voor de goede orde willen we in dat verband de sporters ook informeren over het volgende. Indien een arts een medicatie voorschrijft zonder dat daarvoor een medische noodzaak is, dan handelt deze in strijd met de (sport)medische richtlijnen. Het gaat dan om een overtreding van de Gedragsregels voor artsen (KNMG 2013), alsmede de Richtlijnen sportmedisch handelen (VSG, 2015). Mocht je een dergelijke situatie tegenkomen, dan kun je een klacht indienen over de behandelend arts bij het Medisch Tuchtcollege.

In de nieuwe licentieovereenkomsten van de Topteams voor het seizoen 2018-19 zullen we ook een extra bepaling opnemen. In de oude overeenkomst staat al dat artsen zich moeten onderwerpen aan de dopingreglementen. Daar wordt straks aan toegevoegd dat zij géén middelen mogen voorschrijven indien daar geen medische indicatie voor is.

Voor jullie als sporter betekent dit een extra reden om dergelijke medicijnen niet voor te laten schrijven of toegediend te krijgen. Mocht je nadere informatie en/of voorlichting wensen, dan kan je je altijd wenden tot de Dopingautoriteit.

Met vriendelijke groet,

Remy de Wit

Technisch Directeur KNS