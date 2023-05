Zinderende slotdag Vuelta: Annemiek van Vleuten kraakt, maar breekt niet en pakt eindzege

De 40-jarige Wageningse, bezig aan haar laatste seizoen, hield in het eindklassement 9 seconden voorsprong over op Vollering.

Bekijk hieronder de beelden van de zinderende ontknoping

Van Vleuten moest zondag dus álles geven om de aanval van Vollering af te slaan. „Ik ben superblij, maar ook supermoe”, reageerde de wereldkampioene wielrennen op de weg van Movistar, die met de eindzege in de Ronde van Spanje voor vrouwen haar eerste overwinning van het seizoen boekte. Vollering moest genoegen nemen met de ritzege.

Van Vleuten, ook al winnares van de afgelopen twee edities, deed haar dankwoord op het podium in het Spaans. „Ik ben trots op mijn ploeg. Zeker in de laatste twee etappes is dit succes toe te schrijven aan het hele team”, vertelde ze om meteen de organisatie een compliment te geven. „Twee jaar geleden was deze ronde nog vrij klein, maar dat geldt nu niet meer. En deze aankomst op Lagos de Covadonga, zo’n beroemde klim, dat is geniaal.”

Vollering verbijt frustratie

„Ik heb echt tot de laatste meters moeten knokken om de eindzege te pakken”, vertelde ze niet veel later. „Ik had niet zo’n goede dag, voelde dat mijn benen zwaar en loom waren na de inspanningen waarmee ik zaterdag de leiderstrui greep. Maar ik ben alles blijven geven, ook al was het lastig.”

Vollering leek met haar ritzege haar boosheid over het verloop van de zesde etappe enigszins kwijt te zijn. Zaterdag was de kopvrouw van SD Worx niet te spreken over de tempoversnelling van Movistar, op het moment dat ze met een ploeggenote net een sanitaire stop hield. Van Vleuten was zich van geen kwaad bewust. „Dat zou ik ook zeggen”, mopperde een gefrustreerde Vollering, onlangs nog bijzonder succesvol met winst in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

„We hebben met de hele ploeg geknokt vandaag. We hadden iets recht te zetten en ik ben blij dat ik het hier heb kunnen afmaken met de ritzege. Voor het algemeen klassement was het ’close’, zonder met wat er gisteren gebeurde had ik dat misschien ook gewonnen. Het was triest dat ik me in die rit niet met de besten heb kunnen meten. Ik heb vandaag laten zien hoe sterk ik ben.”

Wedstrijdverloop: ontknoping zinderende slotklim

De ontknoping in de laatste rit volgde met een klim naar de Lagos de Covadonga. Op 10 km voor de meet demarreerde Vollering. Van Vleuten kon op dat moment mee, maar erg gemakkelijk oogde het niet voor de 40-jarige renster. Riejanne Markus, op dat moment de nummer 3 in het algemeen klassement, kon bergop in die fase ook nog mee in haar eigen tempo.

Van Vleuten keek vervolgens steeds naar haar achterwiel en leek wat problemen te hebben. Ze informeerde bij de ploegleiderswagen, want met haar benen was op het oog niet per se veel aan de hand. Ze koos ervoor om toch door te rijden en sloot aan bij Vollering, die zich goed had hersteld van de zaterdag, toen ze haar rode leiderstrui moest inleveren na een dubieus moment.

Kraken

Op het moment dat zij besloot een plaspauze te nemen, ging Movistar- de ploeg van Van Vleuten - volle bak aan kop rijden. Het leverde haar de leiderstrui op, tot ongenoegen van Vollering, die niet geloofde dat de aanval van Movistar ’al in de planning lag’.

Op 7 km voor de finish leek het erop dat Van Vleuten aan het kraken was, maar opgeven komt niet in haar woordenboek voor. Gaia Realini - die als enige nog bij de twee Nederlandse vrouwen kon blijven - schakelde verkeerd en zag het duo even wegrijden. Realini keerde daarna echter knap terug.

Aan zijden draadje

Realini reed weg en Vollering volgde. Van Vleuten had moeite met versnellingen van de twee concurrenten, maar kwam wederom terug. Een volgende versnelling van de twee op 5,3 km van de finish - werd Van Vleuten te veel. Ging ze haar eindzege nog weggeven?

Met nog 2,6 km voor de boeg bungelde Van Vleuten virtueel aan een zijden draadje: 33 seconden. Aan de finish waren ook nog bonificatieseconden te pakken. Realini en Vollering leken sowieso uit te maken wie de dagzege ging pakken. Maar kon Vollering ook nog dubbelslag pakken?

Het antwoord was nee. De kopvrouw van SD Worx won wel de zevende en laatste etappe. Van Vleuten, die de slotrit was begonnen met een voorsprong van 1 minuut en 11 seconden, eindigde als derde achter ook de Italiaanse Gaia Realini. De 40-jarige Wageningse hield net genoeg marge over.

Annemiek van Vleuten is doodmoe, maar ook ongelofelijk blij na haar eindzege. Ⓒ Getty Images

Realini eindigde ten koste Markus als derde. Marianne Vos, winnares van twee ritten, won het puntenklassement.