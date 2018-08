’Zorgen voor morgen’ rond De Jong

Al zal trainer Erik ten Hag alsnog lastige knopen moeten doorhakken. Handhaaft hij de zwak begonnen, maar zich steeds iets beter in de wedstrijd spelende Lasse Schöne en Carel Eiting? Maar bovenal, wat doet hij met Frenkie de Jong?

De technicus roept tegen iedereen die het horen wil dat hij toch écht op het middenveld wil spelen en Blind is voor de huidige positie van het groeibriljantje gehaald, maar de statistieken rechtvaardigen een langer verblijf op vier. In de twaalf duels die hij daar speelde, kreeg Ajax slechts zeven tegengoals, één per 135 minuten. Negen wedstrijden werden gewonnen, drie eindigden gelijk, dus nul keer werd er verloren.

Interessant wordt of de trainer daarnaar kijkt of naar de speler luistert. Het zijn na de feestelijke avond in Graz zorgen voor morgen...