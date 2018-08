Van Persie deelt uit als aanvoerder

„Niet de minste trainers hebben mij in het verleden gekozen als aanvoerder. Arsène Wenger deed het bij Arsenal, Louis van Gaal maakte me ’captain’ bij Oranje”, aldus de 34-jarige Van Persie, de afgelopen winter terugkeerde in De Kuip.

„In de praktijk veranderde er voor mij niet heel veel en dat zal nu ook niet het geval zijn. Ja, ik heb wat meer verantwoordelijkheden en ik moet wat meer interviews doen. Binnenskamers verandert er niks.”

Van Persie probeert zichzelf als leider te beschrijven. „Ik ben een aanvoerder die deelt, ik probeer altijd al duidelijk te maken dat we het samen moeten doen en dat iedereen op zijn positie een leider moet zijn. Een jonge speler is net zo belangrijks als ik. Zelfs toen ik aanvoerder van Oranje was, kon ik genieten van een verdediger in mijn team die in de laatste minuut een wereldtackle maakte. Dan vond ik zo’n speler ook een absolute leider.”

