PSV zet deuren wagenwijd open voor Feyenoord

De West-tribune in het Eindhovense onderkomen is gereserveerd voor de Rotterdamse fans. „Vorig jaar konden de supporters van Vitesse tijdens de Johan Cruijff Schaal in De Kuip alleen in het uitvak zitten”, weet algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.

„Wij zijn in overleg tot deze uitkomst gekomen. Het is een interessant experiment, hopelijk pakt het goed uit.”

Het duel tussen kampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord begint zaterdag om 18:00 uur.

Een week later maakt Van Bommel zijn debuut als Eredivisie-trainer met een thuisduel met FC Utrecht. Feyenoord gaat op bezoek bij De Graafschap.