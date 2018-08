Tadic: ’Iedereen wil dat Ziyech blijft’

„Hakim is een goede speler en een aardige vent. Iedereen wil graag dat hij blijft, maar je weet het nooit in het voetbal. De ene dag ben je hier, de andere dag ben je daar. Ik heb met iedereen bij Ajax een goede band, maar zeker met Hakim. Het is erg fijn om met hem te spelen”, aldus Tadic in gesprek met de NOS.

Ziyech mag na twee sterke jaren rekenen op medewerking van Ajax als een mooie club zich meldt en bereid is om het gewenste transferbedrag op tafel te leggen. Toch hoopt Tadic stiekem dat zijn creatieve collega in Amsterdam blijft.

„Ik weet niet of ik Hakim kan overhalen om te blijven, maar het belangrijkste is dat hij blij is en geniet van het voetbal. Hij heeft ondertussen behoorlijk wat ervaring en weet zelf wat het beste voor hem is.”

Voorgever Noussair Mazraoui en Dusan Tadic vieren de 2-0 van de Serviër. Ⓒ ANP Pro Shots

Winnen

Tadic maakte in Oostenrijk zijn eerste goal in het wit-rood-witte shirt van Ajax. Na de 2-0 van de Serviër won de ploeg van Erik ten Hag uiteindelijk met 3-1, dat was na de eerdere 2-0 zege in Amsterdam meer dan genoeg.

„Het voelt goed om voor Ajax te scoren, al is het natuurlijk niet belangrijk wie scoort of de assist verzorgt. Het draait om winnen.”

Voorzorgsmaatregelen

Tadic is na het WK slechts zeven dagen in training, maar wilde graag spelen. „Ik heb veel ervaring en weet hoe ik hier mee om moet gaan. Geen probleem. Het is misschien wat snel, maar ik ben een prof. Wij moeten overal klaar voor zijn. Niet alles hoeft of kan altijd perfect zijn, we moeten er gewoon staan. Ik neem gedurende de week genoeg voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat ik fit ben. Daarom vertrouw ik er ook op dat het goed komt.”

Dusan Tadic poseert voor het uitvak met Ajax-fans. Ⓒ ANP Pro Shots

Pijn doen

Ondanks de twee comfortabele zeges op Sturm Graz vindt Tadic dat Ajax beter kan én moet. „We hebben goede spelers en een goede staf, maar we kunnen nog beter. We moeten als team beter verdedigen, van aanval tot verdediging. Ook bij standaardsituaties moeten we beter verdedigen. Veel teams willen ons op die manier pijn doen. Alleen dan kunnen we titels winnen en Champions League spelen.”