Martin Keown: ’Ik kon Van Nistelrooy niet vertrouwen’

,,Ik respecteerde Ruud van Nistelrooy zijn talent en dat doe ik nog steeds, een briljante doelpuntenmaker, een killer in het zestienmetergebied. En een winnaar voor Manchester United”, begint de nu 56-jarige Keown zijn uitleg. ,,Mensen vragen voor de laatste bijna twintig jaar naar de Battle of Old Trafford, maar de context wordt vaak vergeten. Toen Arsenal de dubbel pakte in 2002 stampte Van Nistelrooy op mijn voet en miste ik bijna het WK. Aan het einde van dat jaar stampte hij weer op mijn voet. Ik reageerde met een arm in zijn gezicht. Hij ging op dramatische wijze naar de grond. Ik bood mijn excuses aan, maar ik kreeg toch een boete van de FA.”

Keown somt een rijtje topspitsen op, waarmee hij naar eigen zeggen eerlijke duel uitvocht, maar met Van Nistelrooy was het anders.,,Ik had niet het gevoel dat ik Van Nistelrooy kon vertrouwen. Hij kon bij de lichtste aanraking in het zestienmetergebied al gaan liggen.”

In september 2003 mocht Van Nistelrooy in blessuretijd aanleggen vanaf de stip tegen Arsenal. Het stond op dat moment 0-0. Van Nistelrooy teisterde de lat met zijn penalty. Vervolgens begon Keown als een dolleman om de spits heen te springen. Na afloop liep het helemaal uit de klauwen. ,,Jaren later zei Ray Parlour (teamgenoot van Keown bij Arsenal, red.) dat ik de Battle of Old Trafford ben begonnen. Maar dat is niet zo! Het begon ermee dat Van Nistelrooy een blessure voorwendde, alsof Patrick Vieira hem had geschopt. Toen Van Nistelrooy verrassend zijn penalty tegen de lat schoot kon ik mijn emoties niet beheersen. Het was een rauwe reactie in een wedstrijd tussen twee rivalen in de Premier League.”

Keown laat zich gaan. Ⓒ AFP

„Het voelde als gerechtigheid voor mij, en dat gevoel hadden mijn teammaten ook. We hadden achteraf gezien wat minder heftig kunnen reageren. Maar het gebeurde in het heetst van de strijd. Ik heb nergens spijt van”, vervolgt Keown.

Het regende in de nasleep boetes voor Manchester United-spelers. ,,Eindelijk had de FA genoeg geld om het dak van haar hoofdkwartier te vervangen. Toen we United weer troffen in de halve finales van de FA Cup in april 2004 had ik het achter me gelaten. Ik stak mijn hand uit en vertelde hem: ,,Neem het niet persoonlijk. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Ik koester vandaag de dag zeker geen wrok richting Van Nistelrooy. Het is allemaal gebeurd. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe PSV probeert te voorkomen dat Maikel Arteta weer een overwinning binnensleept.”