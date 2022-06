Stunt Fortuna Sittard: Burak Yilmaz naar Limburg

Het binnenhalen van Yilmaz mag een stunt van formaat genoemd worden. De spits speelde onder andere voor alle grote Turkse clubs en het Franse OSC Lille en is een 77-voudig international voor Turkije. In die interlands scoorde hij 31 keer, waaronder vijf keer tegen Oranje. Twee daarvan vielen in de kwalificatiereeks voor het EK 2016, waar Turkije ten koste van Nederland doorging. Vorig jaar maakte hij nog een hattrick tegen het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie.

„Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard”, vertelt Yilmaz. „Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. Maar eerst gaat de focus op mijn periode als speler bij de club. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren.”

Technisch manager Sjoerd Ars is trots op het binnenhalen van Yilmaz. „Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard, dat we een speler met deze status weten vast te leggen. Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde gaat zijn voor ons, zowel op als buiten het veld.”