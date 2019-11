Kieft haalt uit naar Van Bommel: ’Ronduit belachelijk!’

Wim Kieft Ⓒ Rene Bouwman

Jezelf als trainer verplaatsen in een speler. Die eigenschap is voor iedere trainer noodzakelijk om met een groep spelers te slagen. Alleen gaat het op dit vlak in het topvoetbal vaak verschrikkelijk fout. Bij Mark van Bommel in de affaire Jeroen Zoet bijvoorbeeld. Dan hoor je overal dat Van Bommel een beginnende trainer is, maar dat is geen excuus voor zijn gedrag. Het gaat erom of je je als mens kunt verplaatsen in andere mensen met wie je werkt, of je persoonlijke interesse hebt in spelers en in hun gevoelens. Het is duidelijk dat Van Bommel daarin faalt.