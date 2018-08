VIDEO - Woede om pesterijtje Asensio

De Spaanse middenvelder van Real Madrid plaagde zijn landgenoot David De Gea van Manchester United na een oefenduel tussen beide clubs in de VS door de doelman ’Karius’ te noemen.

Asensio refereerde met zijn woorden op het optreden van De Gea tijdens het WK voetbal. De goalie ging in Rusland, net als Loris Karius van Liverpool in de Champions League-finale, enkele keren lelijk in de fout.

Loris Karius zit volledig stuk na zijn blunders in de Champions League-finale. Ⓒ Getty Images

De pesterige opmerking van Asensio deed De Gea zichtbaar weinig. Hij lachte niet om het geintje, maar knuffelde nog wel even met zijn mede-international, zo blijkt uit beelden. Op sociale media wordt het pesterijtje van Asensio echter zwaar veroordeeld.

De actie wordt als ’onprofessioneel’ bestempeld. „Neem een voorbeeld aan Iker Casillas”, zegt iemand. En: „De Spaanse ploeg was op het WK zelf ook dramatisch.”

Karius kreeg na zijn zwakke optreden in de verloren Champions League-finale met Real veel kritiek te verwerken. Tot ergernis van velen, waaronder Iker Casillas. De voormalig Real Madrid-doelman steunde Karius met een bericht op Twitter.

Bij een video met enkele van zijn eigen blunders plaatste Casillas een inspirerende boodschap. „We zijn allemaal mensen. Iedereen faalt wel eens eens, dat is mensenlijk. Door te leren van je fouten word je sterker.”