Kenny Tete fleurt doelpuntrijk kampioensduel Fulham op met treffer

Fulham was al zeker van promotie naar de Premier League, maar de club uit Londen mag zich nu dus ook kampioen noemen. Tete zorgde niet lang voor rust met een droge knal van buiten de zestien voor de 2-0. Topschutter Aleksandar Mitrovic schroefde zijn seizoenstotaal nog eens op met zijn 42e en 43e competitietreffer van het seizoen. Het is een record aan treffers in het Championship in één seizoen.

Fulham is kampioen van het Championship Ⓒ Pro Shots

De 26-jarige Tete debuteerde voor Ajax in het betaalde voetbal en maakt twee jaar geleden de overstap van Olympique Lyon naar Fulham.