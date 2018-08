Dopingbureau: ’Schildklierhormoon verbieden’

„Wel heeft het mondiale antidopingbureau WADA twee jaar geleden aangekondigd een onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van het middel en de prestatiebevorderende werking. We hebben nog altijd niets vernomen”, aldus directeur Herman Ram.

„Het heeft al jaren onze aandacht”, zegt Ram. „Maar de urgentie neemt toe omdat wij zien dat steeds meer sporters op de dopingformulieren aangeven dat ze het medicijn gebruiken. Ik ga er vanuit dat ze het via een arts krijgen. Er is naar onze mening voldoende bewijs voor misbruik, omdat er geen medische noodzaak is. Maar ik kan verder niets, want het middel is niet verboden.”

Het Noord-Hollands Dagblad en Nieuwsuur onthulden het toenemende gebruik van schildklierhormonen onder topsporters en met name schaatsers en verwezen naar een brief van de schaatsbond KNSB aan de schaatsers. Daarin meldt de bond het toegenomen gebruik en waarschuwt ze voor de gevaren voor de gezondheid. De sporters zouden het middel gebruiken om sneller vet te verbranden en af te vallen.

De KNSB schrijft verder: „Indien een arts medicatie voorschrijft zonder dat daarvoor een medische noodzaak is, dan handelt de arts in strijd met de (sport)medische richtlijnen.” De bond roept schaatsers op een klacht in te dienen als een arts hieraan meewerkt.

Ram wijst nog eens op de gezondheidsgevolgen die aantoonbaar zijn bewezen: „Een verhoogde kans op botontkalking en een verstoring van de hormoonhuishouding. Als je het synthetische middel blijft gebruiken, neemt de natuurlijke aanmaak van het hormoon af en wordt je lichaam er van afhankelijk.”