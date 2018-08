Opmerkelijk verhaal NBA-speler

De center van de Oklahoma City Thunder heeft een biografie uit en daarin staat een wel heel aparte passage over zijn ontmoeting met de legendarische NBA-coach Gregg Popovich.

Popovich is al sinds 1997 de coach van de San Antonio Spurs en won met de club uit Texas liefst vijf titels. Daarnaast coachte hij het Amerikaanse nationale team op de Olympische Spelen van 2004 en over twee jaar die van 2020. De Amerikaan is dus een echte legende, des te meer door zijn nogal apart omgang met de media, waarmee hij een haat-liefderelatie heeft.

Gregg Popovich Ⓒ Hollandse Hoogte

Omarmen

Adams stond dus te popelen om Popovich te ontmoeten. De Nieuw-Zeelander en de Thunder speelden in 2014 tegen San Antonio in de finale van de Western Conference. De Spurs wonnen na zes wedstrijden en dus wilde Adams de legendarische coach feliciteren. Op zijn geheel eigen wijze.

„Uitgeschakeld worden in de play-offs was hartverscheurend, maar ik was een rookie en kon veel minuten spelen bij een van de leukste teams in de NBA”, weet SportingNews uit het boek van Adams op te tekenen. „Ik zat dan ook niet meteen te huilen. Ik had alle spelers van de Spurs gefeliciteerd, toen ik naar Popovich belde. Ik wilde er zeker van zijn dat ik hem kon omarmen.”

Snuiven

„Toen ik eindelijk mijn armen om hem heen kon leggen… Man, dat was zo mooi. Ik hield gewoon een legendarische man vast en ik snoof snel even aan zijn haar. Hij rook geweldig. En doe nu niet alsof je niet exact hetzelfde zou doen als je de kans zou krijgen!”