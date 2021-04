Bram van Polen tekent bij: vijftien seizoenen PEC Zwolle

„Zoals ik vaker gezegd heb, zijn er twee voorwaarden noodzakelijk om mijn contract te verlengen. Ik wil me nog hartstikke fit voelen en ik wil daarbij van waarde kunnen zijn voor het team”, aldus Van Polen. „Gelukkig is dit allebei na al die jaren nog steeds het geval. Daarbij is dit mijn club en ligt hier mijn eindstation als voetballer, maar dat eindstation stellen we voor nu nog wel even uit. Natuurlijk gaan de jaren tellen, maar het lichaam kan het nog prima aan en ook mentaal voel ik me fris. Ik plak er met alle liefde nog een jaar aan vast.”

Van Polen speelt al sinds 2007 in Zwolle. „Van de ervaring die Bram met zich meebrengt, wordt iedere dag weer geprofiteerd door de andere jongens. Hij is een type speler die je er altijd bij wil hebben”, aldus technisch manager Mike Willems. „Gelukkig is Bram daarbij nog altijd topfit. Zoals hij zelf al aangaf, beginnen ook voor hem de jaren te tellen, maar iedere keer dat hij weer op het veld staat bruist hij van de energie en gaat hij de duels aan zoals hij dat al jaren doet; fel en vol overgave.”

Van Polen, die in 2014 met PEC de KNVB-beker en ook de Johan Cruijff Schaal wist te winnen, staat met zijn club momenteel dertiende in de Eredivisie. PEC is zo goed als zeker van een langer verblijf op het hoogste niveau. Dit seizoen maakte Van Polen in 23 duels zijn opwachting en hij was daarin goed voor drie doelpunten.