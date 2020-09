Italië is Oranje de baas in de Nations League

De Italianen schoten sterk uit de startblokken. In de openingsfase leidde dat tot een aantal gevaarlijke momenten. Een afgeketst schot van Nicolo Barella en een halve omhaal van Nicolo Zaniolo hadden hetzelfde resultaat: over. Ciro Immobile was nog het meest dicht bij een treffer na een ruim kwartier spelen, maar de topscorer van de Serie A van afgelopen seizoen - en van de Europese velden - mikte net naast.

Na iets meer dan een halfuur spelen kroop Oranje dan ook eindelijk uit zijn schulp. Wijnaldum zette een actie in en nam na een mooie solo Gianluigi Donnarumma onder vuur. Het schot was echter niet krachtig genoeg om de doelman te verschalken. Helaas was het geen voorteken tot een groot offensief, want het waren de Italianen die direct weer het initiatief overnamen en gevaarlijk werden. Dit keer via Lorenzo Insigne, maar ook zijn inzet suisde net aan het doel voorbij.

Ad-interim bondscoach Dwight Lodeweges (r) geeft zijn verdedigers Joël Veltman (l) en Hans Hateboer (c) - die het moeilijk hadden met de beweeglijke Italianen - instructies. Ⓒ ANP/HH

Oranje had weinig in te brengen en kreeg vlak voor het rustsignaal dan toch een tegengoal te verwerken. Wederom een aanval via links - Italië werd telkens gevaarlijk aan die zijde - met uiteindelijk Barella die gemakkelijk een voorzet van Immobile met zijn hoofd omtoverde tot goal: 0-1.

Ook na rust maakte Azzurri de dienst uit in de lege Johan Cruijff ArenA. Hans Hateboer moest broodnodig ingrijpen en ook keeper Jasper Cillessen werd aan het werk gezet door Italië. Oranje kreeg op zijn beurt een uitgelezen mogelijkheid om de score weer gelijk te trekken, maar Donny van de Beek, die in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Polen een basisplaats kreeg, zag zijn inzet van dichtbij gekeerd worden door Donnarumma.

Italianen vieren feest, na de openingstreffer van Nicolo Barella. Ⓒ ANP/HH

Tot grote uitgespeelde kansen kwam het Nederlands elftal niet. Italië controleerde de wedstrijd en kwam nooit echt in de problemen. Ook niet toen Luuk de Jong - als pinchhitter - tien minuten voor tijd binnen de lijnen kwam. De druk op het Italiaanse doel werd weliswaar opgevoerd, maar uiteindelijk kon Italië succesvol tegenhouden en hield het de 0-1 voorsprong vast tot het laatste fluitsignaal.

Stand en programma

Na de overwinning op Polen (1-0) moet het Nederlands elftal onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges dus nu een nederlaag slikken. Uit de eerste twee wedstrijden heeft Oranje drie punten verzameld. Italië doet het met vier punten iets beter. Van links naar rechts: wedstrijden - punten (doelpunten voor - doelpunten tegen).

1. Italië: 2 - 4 (2-1)

2. Nederland: 2 - 3 (1-1)

3. Polen: 2 - 3 (2-2)

4. Bosnië en Herzegovina: 2 - 1 (2-3)

Op zondag 11 oktober (18.00 uur) gaat het avontuur van Oranje in de Nations League weer verder. Dan staat het uitduel met Bosnië en Herzegovina op de rol. Drie dagen later (woensdag 14 oktober, om 20.45 uur) gaat Oranje op bezoek bij Italië.