PSV ligt op koers voor Thomas Beelen

Zowel PSV als Feyenoord heeft biedingen rond 2,5 miljoen euro gedaan. Na FC Twente lijkt ook AZ af te moeten haken in de race om Beelen. PEC Zwolle zette van meet af aan de hakken in het zand met een vraagprijs van 3 miljoen euro en lijkt daarmee de jackpot binnen te halen. PSV zal naast Beelen naar alle waarschijnlijkheid nog een meer ervaren centrumverdediger aan gaan trekken. De defensie wordt na de komst van de nieuwe trainer Peter Bosz flink op de schop genomen en behalve de overbodige Timo Baumgartl, die is teruggekeerd van een verhuurperiode aan Union Berlin, zullen naar verwachting nog één of twee centrumverdedigers vertrekken.

Bekijk ook: Ook PSV laat oog vallen op Thomas Beelen

In het getrouwtrek om Xavi Simons heeft Paris Saint-Germain volgens bronnen rond de Franse kampioen bij het management van de PSV’er kenbaar gemaakt, dat ze hem deze zomer terug willen halen naar Parijs. Bij zijn overstap vorig seizoen van PSG naar PSV heeft Simons een clausule in zijn contract op laten nemen dat hij in de maand juli voor 6 miljoen euro kan terugkeren in de Franse hoofdstad. PSV is al wekenlang in gesprek met het management van Simons om hem een verbeterd contract te laten tekenen en de clausule, die bij een verlengd verblijf van Simons ook in juli 2024 van kracht is, uit het contract te slopen. Als tegenprestatie zou Simons financieel kunnen meedelen in een toekomstige transfer. PSG, dat nu met Luis Enrique een trainer heeft die Simons goed kent vanuit zijn verleden bij Barcelona, zet nu echter vol in op een terugkeer van de talentvolle Oranje-international in het Parc des Princes.