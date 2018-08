Van der Poel: ’De Tour winnen is niet voor mij weggelegd’

De 23-jarige Van der Poel wordt door menig wielerkenner getipt als toekomstige Tour-winnaar. Hij is inmiddels nationaal kampioen bij het veldrijden, mountainbiken én op de weg. Logischerwijs wordt er rond de Tour dan naar hem gekeken én wordt hij bevreesd. „Het is mijn doel niet, en daarbij is het ook niet voor mij weggelegd”, zegt hij zelf tegen Omroep Brabant.

Van der Poel vindt de andere disciplines niet alleen leuk, maar ook te belangrijker om het achter zich te laten. Zo wil hij als mountainbiker op de Olympische Spelen goud pakken. „Als ik de voor de Tour wil gaan, zou ik te veel dingen moeten laten vallen.” Daarmee wil hij niet zeggen dat hij de Tour nooit gaat rijden. „Maar niet om de winst, denk ik.”

