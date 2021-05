FC Barcelona verliest beroep: Ronald Koeman mist definitief de kraker tegen Atlético Madrid

De Nederlander ging in beroep tegen een schorsing van twee duels wegens belediging van de arbitrage. Zondag ontbrak hij tegen Valencia en werden zijn taken waargenomen door assistent Alfred Schreuder. Het kort voor dat duel aangetekende beroep tegen de straf werd woensdag door de Spaanse voetbalbond afgewezen.

Koeman werd in het verloren duel met Granada (1-2) van het veld gestuurd nadat hij ’wat een figuur’ had geroepen, doelend op de vierde official, nadat hij een waarschuwing had ontvangen voor zijn gedrag langs de lijn. De Spaanse bond schorste hem voor twee duels. Daardoor ontbrak hij op de bank bij de 3-2-overwinning in en tegen Valencia.

Zaterdag neemt Schreuder het opnieuw over wanneer koploper Atlético op bezoek komt in Camp Nou. Het gat tussen beide ploegen bedraagt 2 punten. Real Madrid heeft net zo veel punten als Barcelona, maar staat tweede op basis van het onderlinge resultaat. Real speelt zondag tegen Sevilla, de nummer 4 in La Liga.