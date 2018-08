Gio: ’Vermeer mag niet vertrekken’

„Nee, zeker niet”, bevestigde de coach van Feyenoord op de persconferentie in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV. „Dit is een hele andere situatie dan rond de winterstop. Toen hadden we de beschikking over Brad Jones (die inmiddels is vertrokken, red.) en Justin. Gezien de eerdere blessure van Kenneth destijds vonden we het toen beter om hem te verhuren (aan Club Brugge, red.) en in die situatie wedstrijdritme te laten opdoen. Met hem hebben we achter Justin een fantastische keeper en zitten we goed in onze keepers. Kenneth weet hoe zijn situatie nu is. Ik heb vanochtend met zowel hem als Justin gezeten. Hij is ook een goede ondersteuning naar Justin toe, waardoor ik denk dat zijn ontwikkeling nog meer in een versnelling komt.”

„Ik heb vanaf dag één in mijn hoofd gehad om Justin eerste keeper te maken”, zegt Van Bronckhorst, die lange tijd wist wat er speelde rondom de vertrokken Jones en Vermeer zag terugkeren van een opnieuw langdurige blessure. Hij vindt dat Bijlow een uitstekende ontwikkeling doormaakt.

„Ik heb Justin natuurlijk al een aantal jaar zien komen. Als jeugdkeeper, naar het eerste elftal, in de schaduw van Brad en Kenneth. Hij is een heel talentvolle keeper. Het vertrouwen in Justin is groot, met hoe hij op de trainingen is en in zijn doel staat, met coaching naar medespelers, ook de laatste wedstrijden van vorig seizoen. Hij is ook een type waarmee je kunt voetballen. Je wilt eigen jeugd de kans geven, mits ze er klaar voor zijn. Ik vind dat Justin er klaar voor is.”

Feyenoord mist zaterdag tegen PSV Yassin Ayoub en Nicolai Jørgensen. Zij zijn nog niet volledig fit.