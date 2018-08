’Inbreker’ Van Persie dolt De Jong: ’Dat willen wij wel weten’

Luuk de Jong had net afgesloten met de woorden dat ’zo’n prijs direct een goed gevoel kan geven voor de rest van het seizoen’, toen hij de vraag kreeg van een verslaggever wat er onder Mark van Bommel is veranderd bij PSV. Op het moment dat hij wil antwoorden buigt Van Persie zich voorover om de meest relevante woorden uit De Jong te trekken. „Dat willen wij wel weten!”

De 34-jarige captain van Feyenoord zette vervolgens direct de toon bij de persconferentie. Vanzelfsprekend liet De Jong het achterste van zijn tong niet zien, al gaf hij mee dat alles in het teken van winnen staat bij de nieuwe coach, die er volgens hem kort op zit. „Het zit wel goed bij PSV”, concludeerde Van Persie tegenover zijn coach Giovanni van Bronckhorst.

Zelf won hij in Engeland twee keer het Community Shield, de evenknie van de Johan Cruijff Schaal. Hij merkte daar een beetje de timide beleving, zoals deze in Nederland nauwelijks anders is. „Ook in het buitenland heerste iets van het is maar de supercup. Ik heb dat nooit zo goed begrepen. Het is een serieuze cup in mijn ogen. De bekerwinnaar tegen de kampioen. Ik heb hem mogen winnen met Arsenal en Manchester United. Ik zie het echt als een grote prijs. Dus die gedachte deel ik helemaal niet. Het is een prijs, die willen we heel graag winnen.”

Gevraagd naar ’de eerste test van het seizoen’, komt Van Persie terug in zijn rol van aanjager. „Zeker, PSV is een goede ploeg. We hebben net gehoord wat er daar allemaal veranderd is, dus daar gaan we morgen eerst even onze aanpassingen op doen. Het is een leuke, mooie wedstrijd, tussen twee goede ploegen. Misschien hebben zij licht het voordeel dat ze thuis spelen, maar dat mag geen excuus zijn.”

De entourage rond het supercupduel is daarmee sinds vorig jaar in ieder geval een stuk beter. De KNVB liet toen de landskampioen voor het eerst thuis spelen. De Kuip zat vol voor Feyenoord-Vitesse. In Eindhoven lijkt het duel opnieuw voor een vol huis te worden gespeeld. De KNVB liet weten dat er 30.000 kaarten zijn verkocht.