Ajax en Luik spelen in op risicoduel

Beide clubs hebben besloten geen losse kaarten voor beide duels in de derde voorronde van de Champions League te verkopen.

Ajax en Standard Luik nemen duizend supporters met een zogenoemde buscombi mee naar hun uitwedstrijd. Ajax raadt ouders ernstig af kinderen mee naar Luik te nemen. Eerdere ontmoetingen tussen beide clubs leidden tot ernstige ongeregeldheden. In 2000 gingen fans van beide clubs rond een oefenwedstrijd in Luik zwaar met elkaar op de vuist.

Kinderen

Ajax en Standard Luik speelden twee jaar geleden tegen elkaar in de groepsfase van de Europa League. Belgische fans gooiden toen brandende fakkels naar een tribune met veel kinderen in de ArenA. In de uitwedstrijd namen supporters van Ajax wraak. Zij gooiden veel vuurwerk op het veld waardoor de wedstrijd tijdelijk werd onderbroken.

Ajax gaat dinsdag eerst op bezoek in Luik. De return staat een week later in de Johan Cruijff ArenA op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de voorronden van de Champions League.