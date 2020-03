Coronavirus weerhoudt PSG-fans niet van massaal feestje buiten stadion

Met vlaggen en fakkels creëerden de PSG-fans buiten het stadion een sfeertje te vergelijken met dat -normaal gesproken- in het stadion.

In tal van Europese landen wordt inmiddels achter gesloten deuren gevoetbald vanwege het virus. PSG zag om diezelfde reden afgelopen zaterdag het uitduel in de Ligue 1 bij Straatsburg uitgesteld worden. De club had de stoeltjes in het eigen Parc des Princes al gedesinfecteerd.

Dortmund verdedigt woensdagavond in de Franse hoofdstad een 2-1-voorsprong uit het eerste duel. Inzet is een plaats in de kwartfinales van de Champions League.